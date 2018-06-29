أتلتيكو..... أمل «الليغا» الأخير

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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ينظر عشاق الدوري الإسباني إلى أتلتيكو مدريد على أنه الأمل الأخير في تخلص «الليغا» من القبضة الثنائية لريال مدريد وبرشلونة، إذ تمكن من أن يواصل منافسة الثنائي على قمة الدوري الإسباني، وفي المنافسات الأوروبية وها هو الآن يمنح الليغا الأمل مجدداً، وهو يمضي نحو تدعيم الفريق، كما انتقل إلى ملعب جديد.

تمديد عقد غريزمان

من الخطوات المميزة التي قام بها أتلتيكو في الفترة الأخيرة إقناع الفرنسي أنطوان غريزمان، برفض الانتقال إلى برشلونة وتمديد عقده مع الفريق المدريدي حتى 2023.

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في خطوة مفاجئة أعلن النادي المدريدي عن التعاقد مع الفرنسي ليمار، نجم موناكو الذي كان هدفاً لأندية يونايتد وأرسنال وليفربول، ودفع النادي 75 مليون يورو لكمال الصفقة.

عودة دييغو

قال الهداف دييغو كوستا عندما قرر العودة إلى الفريق بعد فترة مع تشيلسي اللندني، أن المشروع الذي عرضته عليه إدارة أتلتيكو اقنعه بأن الفريق سيكون منافساً قوياً في المستقبل القريب.

ملعب واندا ميتروبوليتانو

تحول أتلتيكو إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بدلاً عن ملعبه التاريخي فيسنتي كالديرون، ويعتبر الملعب الجديد الذي سيستضيف نهائي الأبطال الموسم المقبل، من أروع الملاعب في القارة الأوروبية.

هدف

يسعى أتلتيكو إلى استعادة لقب الليغا الذي حصل عليه قبل أربعة مواسم، كما يخطط من أجل الحصول على لقب الأبطال، حيث وصل إلى النهائي مرتين خلال آخر 5 مواسم، ليضمه إلى الدوري الأوروبي الذي يحمل لقبه.