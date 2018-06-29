«أبوظبي الرياضي» ينظم ورشة المسؤولية المجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي بمقره في مدينة زايد الرياضية أول من أمس، ورشة عن المسؤولية المجتمعية في القطاع الرياضي، بمشاركة مجموعة من منتسبي المجلس وممثلي أندية أبوظبي، بهدف تفعيل دور الأندية والمؤسسات الرياضية في إمارة أبوظبي للقيام بدورها الاجتماعي، وتعزيز قنوات الاتصال مع أفراد المجتمع من خلال إقامة الأنشطة الرياضية المتنوعة. وحاضر بالورشة الدكتور عماد سعد استشاري وباحث في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتطبيقات الخضراء للمؤسسات والشركات.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور منها المسؤولية المجتمعية ما لها وما عليها والمسؤولية المجتمعية بفكر القيادة وفق المحركات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب القيمة المضافة لها في القطاع الرياضي وسط تفاعل لافت من المشاركين.