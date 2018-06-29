تاديتش إلى «أياكس»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي ساوثميتون الإنجليزي لكرة القدم، أن الدولي الصربي دوشان تاديش الذي أنهى عقداً مدته أربع سنوات، انتقل رسمياً إلى العملاق الهولندي أياكس أمستردام دون أي مقابل.

وسجل تاديتش (29 عاماً) الموجود مع منتخب بلاده في مونديال 2018 في روسيا، 23 هدفاً في 162 مباراة خاضها خلال أربعة مواسم مع ساوثميبتون الذي انتقل إليه قادماً من ناد هولندي آخر هو تونتي أنشكيده.

وأعلن النادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني: «يستطيع ساوثمبتون التأكيد أن دوشان تاديتش قبل الانضمام إلى أياكس في انتقال حر». وأضاف: «يصبح الانتقال رسمياً في الأول من يوليو، وسيعود اللاعب إلى الدوري الهولندي بعد أن انضم إلى ساوثمبتون لأربع سنوات قادماً من توانتي».