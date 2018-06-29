موراي خارج دورة إيستبورن

المصدر: لندن - أ ف ب

أنهى البريطاني كايل إدموند مشوار مواطنه أندي موراي، العائد إلى الملاعب بعد غياب طويل، في الدور الثاني من دورة إيستبورن الإنجليزية لكرة المضرب، في حين انسحبت التشيكية بترا كفيتوفا من الثالث بسبب إصابة في القدم.

وفاز كايل المصنف ثانياً، أول من أمس، على موراي في ساعة و41 دقيقة، وضرب موعداً في ربع النهائي مع الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين، الذي هزم بسهولة تامة الإسباني دافيد فيرر السادس 6-2 و6-صفر. وكان موراي، المصنف أول عالمياً سابقاً، تخطى الدور الأول بفوز ساحق على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-1 و6-3، وخاض اليوم مباراته الثالثة فقط بعد غياب دام 11 شهراً نتيجة الإصابات، وخضوعه لعملية جراحية في وركه في يناير الماضي.