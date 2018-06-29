«التسيير» تقتحم مبنى المريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في تطور مفاجئ للأحداث بنادي المريخ، اقتحمت لجنة التسيير المعينة من الوزير الولائي، مبنى المكتب التنفيذي واستولت عليه، ورد مجلس المريخ المنتخب على اقتحام لجنة التسيير المريخية المعينة من قبل الوزير الولائي، ببيان عاصف، انتقد من خلاله خطوة اللجنة باقتحام المكتب التنفيذي، برغم عدم اعتراف الاتحاد العام بها.

وفي أول رد فعل، منع مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب بصورة مفاجئة، الصحافيين الممثلين لصحيفتي الزعيم والصدى المريخيتين، من دخول استاد المريخ، لتغطية المران الذي يجري حالياً بالاستاد، ويبدو أن مجلس المريخ اتخذ قراراً بعد التصريحات التي أدلى بها علي أسد، الأمين العام المكلف، وهاجم من خلالها صحيفتي الصدى والزعيم، ووصفهما بأنهما ظلتا تنشران أخباراً غير صحيحة عن المجلس المنتخب طوال الفترة الماضية.