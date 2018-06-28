الرئيس الإندونيسي يتفقد استاد «الأسياد»

المصدر: جاكارتا ـ البيان الرياضي

تفقد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الآسيوية 18، التي تستضيفها بلاده أواخر الصيف الحالي، ومنشآت أخرى في المجمّع الرياضي بالعاصمة جاكرتا، وذلك مع بدء العد التنازلي للألعاب. وتستضيف جاكرتا وبالمبانغ، عاصمة جنوب سومطرة، الألعاب الآسيوية من 18 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلين. وقال الرئيس ويدودو: «مع تبقي 53 يوماً على انطلاق الألعاب الآسيوية، أردت التحقق من جهوزية المنشآت والاستعدادات لحفل الافتتاح في 18 أغسطس». وتابع: «بعد ذلك، تفقدت بعض ملاعب المسابقات والتدريب، ومن خلال ما شاهدت، فإن كل شيء يسير على ما يرام ووفقاً للخطة الموضوعة حتى الآن».

وبدأت جولة ويدودو التفقدية على المنشآت، ورافقه فيها رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية السيد إريك توهير، على استاد جيلورا بانغ كارنو الرئيسي الذي سيستضيف حفلي الافتتاح في 18 أغسطس والختام في الثاني من سبتمبر، ومنافسات ألعاب القوى.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: «آمل أن يكون كل شيء جاهزاً بنسبة 100% في 18 أغسطس، المنشآت، حفل الافتتاح وكل شيء».