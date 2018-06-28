فيرميرش تحرز كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: غلين - البيان الرياضي

حققت الفارسة البلجيكية سارا فيرميرش، نصراً جديداً في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حين قادت الجواد «داكار دي لاروس» لمالكه فيليب منير، للفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لسن ثلاث سنوات، والذي أقيم على مضمار والويني الرملي في مقاطعة غلين ببلجيكا، ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.