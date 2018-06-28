نادي حتا يُكرّم سالم البدواوي

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يقيم نادي حتا حفل تكريم لسالم عبدالله البدواوي، موظف جوازات منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة وشؤون الجانب في دبي، وذلك تقديراً وتثميناً للموقف الرجولي الذي قام به البدواوي مع أحد المسافرين عبر المنفذ، بعد أن تعطلت مركبة المسافر خلال مروره بمنفذ حتا.

ويعتبر البدواوي أحد أبناء نادي حتا. وقال علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، إن إدارة النادي قررت تكريم سالم البدواوي الذي يعتبر أحد أفراد جمهور حتا الوفي وذلك على حسن تصرفه النبيل مع إحدى الأسر العربية بإعطائها سيارته الخاصة لقضاء إجازتهم في عيد الفطر بعد تعطل مركبة رب الأسرة في الشارع، مضيفاً أن البدواوي سينال بطاقة دخول إلى منصة كبار الشخصيات في النادي إلى جانب التكريم.