تصنيف وليامز إلى المركز 25

المصدر: لندن - أ ف ب

صنّف منظمو بطولة ويمبلدون الانجليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، اللاعبة الأميركية سيرينا وليامز «الأولى في العالم» سابقا، في المركز الخامس والعشرين.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في الثاني من يوليو. وكان منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الكبرى، رفضوا الشهر الماضي منح سيرينا تصنيفا بسبب تراجع ترتيبها لابتعادها فترة طويلة لإنجابها طفلة.

وتحتل سيرينا حاليا المركز الـ 183 عالميا، وسبق لها أن فازت بسبعة ألقاب في ويمبلدون. ويتبع منظمو ويمبلدون عادة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات، لكن لديهم الحق بإجراء تغييرات.

لكن تصنيف سيرينا أثار اعتراضا لدى البعض، إذ إن السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة في المركز 32 قالت لشبكة «بي بي سي» إن ذلك «غير عادل»، لأنها ستكون اللاعبة التي ستخرج من لائحة المصنفات الـ 32 في البطولة.