النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي بيتروس

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن نادي النصر السعودي مساء الثلاثاء، التعاقد رسمياً مع لاعب خط الوسط البرازيلي أراوجو بيتروس من نادي ساو باولو البرازيلي، لمدة موسمين، ليكون أول لاعب أجنبي يتعاقد معه النادي استعداداً للموسم المقبل.

وذكر نادي النصر عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت متأخر من مساء أمس «أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد مع لاعب المحور البرازيلي أراوجو بيتروس لاعب نادي ساو باولو البرازيلي، حيث تم شراء بطاقة اللاعب والتوقيع معه لمدة موسمين»، دون الكشف عن قيمة التعاقد. وسبق لبيتروس اللعب لأندية فلومينينزي وبوا إشبورتي وبينابولينسي وكورينثيانز وساو باولو، بالإضافة إلى ريال بيتيس الإسباني.

وخاض بيتروس 62 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.