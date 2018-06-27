الحمرية يُشكّل لجنة عليا للملتقى الصيفي

المصدر: الشارقة - البيان

شكّل مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، لجنة تخصصية عليا، للإشراف على ملتقى الحمرية الصيفي، الذي يعقد للعام الرابع والعشرين على التوالي، ويشهد إقبالاً لافتاً ويأتي ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتضمنها برنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي لهذا العام، تحت مسمى (عطلتكم غير)، ويقام في الفترة من 8 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين، وأسند مجلس الإدارة مهمة رئاسة اللجنة العليا إلى راشد غانم الشامسي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، والذي أكد أن اللجنة تضم في هذه النسخة من الملتقى نخبه من المشرفين والمشرفات أصحاب الخبرات الواسعة في هذا المجال الريادي، موضحاً بأن ملتقى الحمرية الصيفي، بات أحد التقاليد السنوية التي يحرص النادي على إقامته وتسخير كل الإمكانيات لإنجاحه وإعداد برامج تتناسب مع تطلعات الشباب والفئات العمرية المشاركة في الملتقى واختيار مشرفين من أصحاب الخبرات التراكمية في حقول ومجالات العمل التنموي الشبابي.