فيدرر يبدأ 2019 في كأس هوبمان

المصدر: أستراليا - أ ف ب

يبدأ نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثانياً عالمياً، مشواره في عام 2019 في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة التي تقام في بيرث استراليا، والتي أحرز لقبها بداية العام الحالي مع مواطنته بليندا بنتشيتش، كما أعلن منظمو البطولة الثلاثاء.

واعتبرت بداية فيدرر العام الماضي في كأس هوبمان مثالية، إذ تابع السويسري تألقه على الملاعب بإحرازه لقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى الدورات الأربع الكبرى، محققا لقبه العشرين الكبير. وتصدر فيدرر التصنيف العالمي الأسبوع الماضي، لكنه فشل في الاحتفاظ بمركزه لفقدانه لقبه في دورة هالة.