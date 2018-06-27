خافيير باستوري على أبواب روما

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أن اللاعب الأرجنتيني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي خافيير باستوري، وصل أول من أمس إلى العاصمة الإيطالية، حيث من المتوقع أن ينضم هذا الأسبوع إلى صفوفه في عقد يمتد أربعة أعوام. وأظهرت الصور التي نشرها روما عبر حسابه على «تويتر» لاعب خط الوسط البالغ 29 عاماً إلى العاصمة الإيطالية، مبتسماً وقد لف حول رقبته وشاحاً لنادي العاصمة. وكان في استقباله في المطار حوالى مئتي مشجع.

وتوقف اللاعب لتوقيع قمصان للنادي حملها المشجعون. ومن المتوقع أن يكون اللاعب قد خضع للفحص الطبي أمس الثلاثاء، قبل أن يوقع العقد الذي سيربطه بروما لفترة أربعة أعوام مقابل 20 مليون يورو، بحسب التقارير الصحافية الإيطالية.