كانغرو في مباراة نسائية

المصدر: كانبيرا - د ب أ

غزا كانغرو ضخم ملعب كرة قدم في العاصمة الأسترالية كانبيرا، ما أدى إلى توقف مباراة محلية وانتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقع الحادث بعد مرور نصف زمن المباراة بين فريقي بيلكونين يونايتد وكانبيرا إف سي خلال الدوري المحلي للنساء في ديكين، على بعد بضعة كيلومترات من مبنى البرلمان الأحد عندما قفز الكانغرو من فوق السور ليصل إلى أرض ملعب كرة القدم ويعيق المباراة.

وتجول الكانغرو لفترة من الوقت في أرض الملعب، وهو ينظر إلى الكرة، ثم استلقى لفترة وجيزة أمام المرمى. وتابع المسؤولون واللاعبات والمشاهدون الواقعة بشغف، فيما توقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة.