شرطة رأس الخيمة تشارك في يوم اليوغا

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بحضور شري فيبول القنصل العام للقنصلية الهندية في دبي، وعدد من طلبة الجامعة الأميركية برأس الخيمة، ومجموعة من أفراد الجمهور، فعاليات اليوم العالمي لليوغا، التي نظمتها الجالية الهندية بدعم من القنصلية الهندية العامة في دبي، وذلك في ملعب الجامعة الأميركية برأس الخيمة.

حيث شارك عدد كبير من محبي اليوغا في الاحتفال بالذكرى الرابعة لها، وفقاً لما تم إعلانه من قبل الأمم المتحدة، لإذكاء الوعي العالمي بالفوائد الكثيرة لممارسة اليوغا.

وتعتبر ممارسة اليوغا تمرينا بدنيا وعقليا وروحيا قديماً نشأ في أرض الهند، حيث ترمز إلى وحدة الجسد والشعور، كما تسهم اليوغا إسهاما كليا في تحقيق التوازن بين العقل والجسد.