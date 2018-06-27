تأهل موراي في دورة إيستبورن

المصدر: إيستبورن - أ ف ب

سحق البريطاني أندي موراي، المصنف أول عالمياً سابقاً، منافسه السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-1 و6-3 في مباراته الأولى في دورة إيستبورن الإنجليزية في كرة المضرب الاثنين، والتي تأتي قبيل بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق الاثنين المقبل.ولم تكن عودة موراي (31 عاما) ناجحة إذ خسر في مواجهة الاسترالي نيك كيريوس في الدور الأول من دورة كوينز المقامة على ملاعب عشبية. وأعلن موراي بعد تلك الخسارة أنه قد لا يكون مستعدا للمشاركة في ويمبلدون التي أحرز لقبها مرتين (2012 و2016).