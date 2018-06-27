«الأولمبية» البحرينية تشيد برياضييها

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

أشاد الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن عسكر بمنتخب البحرين لفنون القتال المختلطة، الحائز على أربع ميداليات ملونة في بطولة أوروبا المفتوحة للهواة لفنون القتال المختلطة للعموم والشباب، التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالعاصمة الرومانية بوخارست في الفترة 18- 22 يونيو. وفاز اللاعب مرتضى علي بالميدالية الذهبية في وزن 93 كيلوغراماً، واللاعب علي يعقوب واللاعب زبير غازي بالميداليتين الفضيتين في وزن 61 و70 كيلوغراماً، واللاعب يوسف سيار بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلوغراماً. وأكد عسكر حرص اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم اتحاد فنون القتال المختلطة وسائر الاتحادات الرياضية الأخرى بما يكفل توسيع رقعة الإنجازات للرياضة البحرينية، متمنياً لأبطال فنون القتال المختلطة تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في المستقبل.