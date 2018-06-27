المريخ السوداني معرّض للتجميد

المصدر: Ⅶالخرطوم - حسن فاروق

أكد الدكتور مدثر خيري عضو اللجنة القانونية بالاتحاد العام لكرة القدم، أن الاتحاد سيكون مضطراً لإخطار الفيفا بالتدخل الحكومي، حال نفّذت لجنة تسيير نادي المريخ قرارها واقتحمت مكاتب النادي بالقوة الجبرية، وقال خيري في تصريحات صحافية، إن أية خطوة غير قانونية من لجنة التسيير وأية محاولة منها لتسلم الأمور الإدارية بالنادي، قد تجعل الاتحاد العام يتدخل لأنه صاحب الحق في التدخل في الشأن المريخي بالنادي وليس أية جهة أخرى.

وأشار خيري إلى أن الفيفا لن يتردد في التدخل ويعلن تجميد نشاط نادي المريخ، ولذلك على أقطاب ورموز المريخ انتظار ما تسفر عنه لجنة التحقيق المكونة من قبل الاتحاد العام، للتحقق من شرعية المجلس الحالي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.