هاليب تتصدر تصنيف السيدات

المصدر: برلين - د ب أ

واصلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب، تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة أمس، وجاء ترتيب اللاعبات كما يلي: الرومانية سيمونا هاليب في أولى، الدنماركية كارولين فوزنياكي ثانية، الإسبانية جاربين في المركز الثالث، الأميركية سلون ستيفنز في المركز الرابع، الأوكرانية إلينا سفيتولينا خامسة، الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السادس، التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السابع، التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن، الأميركية فينوس وليامز في المركز التاسع، الأميركية ماديسون كيز في المركز العاشر.