هاميلتون بطل جائزة فرنسا للفورمولا

المصدر: فرنسا - أ ف ب

ضرب بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس عصفورين بحجر واحد بتتويجه بطلاً لجائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة بول ريكار دو كاستيليه، واستعادته لصدارة ترتيب بطولة العالم.

وهيمن هاميلتون على السباق، من دون أن يقلق راحته أي سائق، واجتاز مسافة السباق بوقت إجمالي وقدره 1،30،11،385 ساعة بمعدل سرعة بلغ 206 كلم/‏س، متقدماً بفارق 7،090 ثوان عن الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) وبفارق 25،88 ثانية عن الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) الذي أكمل منصة التتويج بعدمـا تجـاوز الأستــرالي دانيــال ريكيــاردو (ريـد بـول) للمركـز الثالـث.