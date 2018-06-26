115 لاعباً في تجمّع الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام الأولمبياد الخاص الإماراتي، التجمع الرياضي لمنتخبات الرياضات الجماعية المختلفة، والتي تشمل «كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة» بهدف تصنيف اللاعبين وتقييم مهاراتهم الرياضية والبدنية حتى يتم تشكيل الفرق المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص. واستضاف الحدث، الذي يعد واحداً من أهم التجمعات للرياضات الجماعية على مستوى الدولة من حيث حجم الإقبال والمشاركة لعدد 115 لاعباً ولاعبة، نادي العين للمعاقين التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة.

وعكس حرص أصحاب الهمم، من ذوي الإعاقة الذهنية في مختلف نوادي أصحاب الهمم بالدولة. على المشاركة، الرغبة في إعطاء الفرص المتساوية لكافة اللاعبين لدخول تصفيات المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي ستقام في العاصمة أبوظبي في مارس 2019.