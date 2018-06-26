نادال يستعيد الصدارة من فيدرر

المصدر: باريس- أ ف ب

استعاد الإسباني رافايل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب، بعد أسبوع واحد فقط على فقدانه لمصلحة السويسري روجيه فيدرر.

وتصدر فيدرر التصنيف الأسبوع الماضي عقب إحرازه لقب دورة شتوتغارت الألمانية، لكنه فشل في الاحتفاظ بمركزه لفقدانه لقبه في دورة هاله أول من أمس.

وخسر السويسري نهائي دورة هالة في ألمانيا أمام الكرواتي بورنا كوريتش، وكان يتعين عليه الاحتفاظ بلقبه للبقاء في صدارة التصنيف. ويأتي تراجع فيدرر إلى المركز الثاني بفارق 50 نقطة فقط خلف نادال قبل بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الثاني من يوليو، حيث يسعى الى الدفاع فيها عن لقبه.