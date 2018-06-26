حضور مميّز لدراجي الإمارات في سباق أدرياتيكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كانت تشكيلة فريق الإمارات من الدراجين الشباب حاضرة بقوة، في سباق المراحل الدولي الجديد خلال المراحل الخمس جميعها هذا الأسبوع. ففي المرحلة الأولى من السباق، تمكن فريق الإمارات من إحراز ثاني أفضل وقت، ما يدل على قدرات الدراجين الإيطاليين المميزة.

وتضمن تلك المجموعة من الدراجين الإيطاليين سيموني كونسوني، الذي فاز مؤخراً بمرحلة في جولة سلوفينيا، وقد قدم أداء مميزاً تمكن من خلاله من احتلال المركز الثاني والسادس والسابع في مراحل سباق السرعة. وواصل كل من فاليريو كونتي وسيموني بيتيلي الأداء المميز خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنا من السيطرة على السباق من أجل الفريق.