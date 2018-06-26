«تعليم السباحة» في نادي تراث الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

افتتح اتحاد الإمارات للسباحة أول من أمس، دورة الدراسات الدولية لإعداد معلمي ومدربي السباحة، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تحت إشراف المنظمة الدولية للإنقاذ والسلامة المائية، وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك في مسرح إدارة الأنشطة بنادي تراث الإمارات في أبوظبي، وذلك بحضور عبد الله الوهيبي أمين عام اتحاد السباحة وسعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي وفاطمة مسعود المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث. وفي بداية الدورة ألقى سعيد علي المناعي كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالمنظمين للدورة والمشاركين فيها معرباً عن اعتزاز النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة.