نادي مليحة يشكّل لجنة النشاط الصيفي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شكل نادي مليحة الثقافي الرياضي، اللجنة العليا المنظمة لفعاليات النشاط الصيفي بالنادي لعام 2018، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي الدوري، برئاسة مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع مناقشة. آخر استعدادات الإدارة الرياضية للموسم المقبل والألعاب الجديدة التي سيتم الاشتراك بها ومتطلبات الفرق الفنية والإدارية. كما ناقش أجندة اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية بالنادي وما هو معد له من باقي أشهر عام زايد 2018، وكذلك التحضيرات والاستعدادات للنشاط الصيفي لعام 2018. وإقرار اللجنة العليا المنظمة للنشاط الصيفي للعام الحالي برئاسة محمد سلطـان الخاصونـي.