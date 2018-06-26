الترجّي واتحاد العاصمة يلتقيان ودّياً

المصدر: Ⅶتونس - صالح قادري

بعد إقامته معسكراً في تونس العاصمة، خصصه الجهاز الفني بقيادة خالد بن يحيى للياقة، يخوض فريق الترجي غدا مباراة ودية ستجمعه بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، الذي حل بتونس منذ يوم الجمعة الماضي لإجراء معسكر إعداد بالضاحية الشمالية للعاصمة.علما بأن الترجي سيستضيف يوم الثلاثاء 17 يوليو المقبل فريق كامبلا سيتي الأوغندي، في حين ينزل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على فريق رايون سبور الرواندي بكيغالي. وكان في الحسبان أن يجري الترجي الرياضي معسكر إعداد في البرتغال، لكنه تراجع في آخر الأمر لعدم إمكانية خوض مباريات ودية خلال المعسكر.

من جانبه ينهي اليوم النجم الساحلي معسكر إعداد بمدينة طبرق دام 10 أيام، وخصصه الجهاز الفني بقيادة شهاب الليلي للياقة، وسوف يشرع منذ يوم الخميس في خوض مباريات ودية قد يستهلها بملاقاة وفاق سطيف الجزائري.