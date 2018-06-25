الزوراء يحتفظ بصدارة الدوري العراقي

المصدر: بغداد - عراق أحمد

حافظ فريق الزوراء على صدارة الدوري العراقي برصيد 78 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه القوة الجوية، فقد حقق المتصدر فريق الزوراء الفوز على مستضيفه النجف بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الدور الرابع عشر من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

بينما فاز وصيفه فريق القوة الجوية على ضيفه الديوانية بهدفين دون رد. من جانبه، فاز فريق الشرطة على فريق أمانة بغداد بثلاثية نظيفة، في حين تغلب فريق النفط على فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد. وفي ترتيب فرق المقدمة يأتي فريق النفط ثالثاً، برصيد 72 نقطة، فيما بقي فريق الشرطة في مركزه الرابع برصيد 70 نقطة، وفريق الكهرباء بـ 50 نقطة في المركز الخامس.