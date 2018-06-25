دورة إعداد مديري الفرق تبدأ اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفتتح في الخامسة من مساء اليوم، الدورة التدريبية والتأهيلية الخاصة بإعداد مديري ومشرفي الفرق الرياضية، تحت إشراف وتنظيم مركز إعداد القادة في دبي، وتتواصل المحاضرات يومياً اعتباراً من الليلة ولغاية بعد غد.

تعتبر هذه أول دورة لمديري ومشرفي الفرق من أبناء الإمارات، وسجل للمشاركة فيها 100 مدير ومشرف فريق من مختلف الألعاب الرياضية، ويحضر افتتاح الدورة، عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد في الهيئة. يحاضر في الدورة، الدكتور حازم عبد المحسن والدكتور محمد حمدان بن جرش، وأكد مركز إعداد القادة اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بالدورة.