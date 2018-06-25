سعيد بن طحنون يحضر احتفال اليوم العالمي لليوغا

المصدر: العين - البيان الرياضي

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، الاحتفال الذي نظمته السفارة الهندية لدى الدولة ومستشفى «إن إم سي» وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في حديقة الجاهلي بالعين بمناسبة اليوم العالمي الرابع لليوغا، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وراج مورقان، المستشار الأول في السفارة الهندية لدى الدولة، والدكتور أحمد آل سودين رئيس جمعية بر الوالدين، وموهيت شانرفيدي، المدير العام لمستشفى «إن إم سي»، وزهدي عقيل، مدير العلاقات العامة في مستشفى «إن إم سي»، وادرش، مدير التسويق في «إن إم سي». وقال الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، إن الحضور الحاشد للمهتمين باليوغا، يؤكد من جديد قيمتها في نشر التسامح من خلال الفعاليات المختلفة التي تجذب آلاف من المشاركين.