«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تنظم مخيمها الصيفي الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» عن تنظيم مخيمها الصيفي الثاني للبنات في أبوظبي، والذي سيشمل برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية على مدى قرابة شهر، وذلك في «نادي أبوظبي للسيدات» الذي تم افتتاحه مؤخراً. ويستضيف النادي الجديد المصمم وفق أعلى المعايير العالمية، والذي يقع بجوار «نادي ضباط القوات المسلحة» المخيم الصيفي، والذي سيتيح للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و15عاماً فرصة الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومشوقة من الرياضات في الفترة ما بين 8 يوليو و2 أغسطس، بما في ذلك السباحة والجمباز والفنون القتالية المختلطة، بالإضافة إلى عددٍ من الرياضات الجماعية.