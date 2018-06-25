اليحيائي يتصدر «صيفية» قفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حصد حمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة للفروسية والسباق، على جواده «بون جوبي» وبزمن 55.81، المركز الأول في منافسات البطولة الصيفية الرابعة، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق في الصالة المغطاة يوم الجمعة الماضي، والمقامة برعاية الخليج للأدوية، وشهدت مشاركة 150 فارسا وفارسة من العديد من أندية وإسطبلات ومرابط الفروسية بالدولة.

وحقق الفارس حمد سلطان اليحيائي المركز الأول بتجاوزه بنجاح الحواجز على ارتفاع 120 سم، وحل ثانياً الفارس عمر الصواف من إسطبلات العساكر على جواده «لاورا» بزمن 63.49، وحل ثالثاً فراس حمامة من إسطبلات الصافنات على جواده «لوسي» بزمن 69.92. وقام بتتويج الفرسان أصحاب المركز الأولى أشرف جابر الليثي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية والسباق.