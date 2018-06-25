مزايا تكنولوجية لسباقات الدراج

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعلنت حلبة مرسى ياس، أمس، تعاونها مع شركة «بي كي إي غلف» التقنية، عبر اتفاقية، للارتقاء بتجربة سباقات الدراج في المنطقة، عبر استخدام مزايا تكنولوجية حديثة خاصة بنظام التوقيت تُثبت على طول مسار السباق المخصص لهذه الفئة.

وتهدف التقنية المتطورة التي تقدمها شركة «بي كي إي»، إلى تعزيز خبرات السائقين المتسابقين في الحلبة، إذ تضفي مزيداً من الحماس والتحدي بينهم عند معرفتهم الوقت المسجل والمنجز لكل سائق وبدقة متناهية. وبهذه المناسبة صرح الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة بي كي إي غلف، شريكنا الرسمي للخدمات التقنية لسباقات الدراج».