«دبي الرياضي» ينظم بطولة فنون قتالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحافياً في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، بمقره في حي دبي للتصميم للإعلان عن تفاصيل بطولة بريمير للفنون القتالية «بي جي سي إم إم ايه».

ويتحدث خلال المؤتمر الصحافي كل من علي عزيز مؤسس ورئيس بطولة بريمير للفنون القتالية، وعادل البناي مدير قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ونيكولاي سلوبودينوك الشريك المؤسس للبطولة، ولاعب الفنون القتالية الدولي راشد محمدوف الملقب بغورتيز أو الذئب الروسي، وسيحضر المؤتمر الصحافي عدد من المقاتلين الدوليين المشاركين في البطولة مثل محمد سلطان أحمدوف وعلي عيسايوف ومحمد إسماعيلوف. وستتاح الفرصة للإعلاميين لطرح الأسئلة على المتحدثين واللاعبين كما يمكنهم إجراء المقابلات الصحافية مع اللاعبين المقاتلين بعد انتهاء المؤتمر الصحافي.