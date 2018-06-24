نتائج لافتة لملاكمي الأردن في مونديال «هاله»

المصدر: هاله - البيان الرياضي

حقق ملاكمو الأردن، نتائج جيدة حتى الآن، في بطولة كأس العالم للملاكمة في مدينة هاله الألمانية، بمشاركة أكثر من 100 ملاكم يمثلون 13 دولة، ما يؤكد استعدادهم الجيد لنيل الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في إندونيسيا من 18 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلين. وتأهل الملاكم الأردني عبادة الكسبة إلى النزال النهائي ضمن منافسات وزن 64 كغم في بطولة كأس العالم بألمانيا. وقدم الكسبة أداء رائعاً أمام منافسه الهندي دهيراج في نزال نصف النهائي ليفوز بنتيجة 3-2.

ويلاقي الملاكم الكوبي آندي غوميز صاحب ذهبية بطولة كوبا أميركا وذهبية بطولة العالم. وكان الكسبة قد فاز على الملاكم الروسي ايفان كوزولوفسكي.