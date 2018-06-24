هاميلتون الأسرع في تجارب «فرنسا»

المصدر: باريس - أ ف ب

سيطر حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، على فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة بول ريكار دو كاستيليه، وسجل هاميلتون بطل العالم أربع مرات أسرع وقت في الفترة الأولى، إذ اجتاز مسافة 5,842 كيلومترات في 1,32,231 دقيقة، متقدماً زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حلّ ثانياً، والأسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول الذي حلّ ثالثاً. وحل سائقا فيراري الفنلندي كيمي رايكونن والألماني سيباستيان فيتل في المركزين الرابع والخامس توالياً.