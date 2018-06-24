الشباب السعودي يفاوض جامان

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن التوصل لاتفاق مع الروماني فاليريا جامان، قادماً من نادي ستيوا بوخارست الروماني. ولم تكشف إدارة النادي عن مدة تمثيل المدافع الروماني للفريق، حيث يتم التعاقد معه بشكل رسمي عقب تجاوزه الفحص الطبي.

ومن جانبه، أشاد مجلس إدارة النادي، برئاسة عبدالله القريني، بالدعم الكبير المقدم من قبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الذي يقدم دعماً غير محدود للنادي ولكل الأندية السعودية، متمنياً في الوقت ذاته للاعب جامان النجاح مع الفريق.

ويرغب الشباب في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل بداية قوية في الموسم المقبل.