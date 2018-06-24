لايلز الأفضل في سباق 100 متر بدي موان

المصدر: شيكاغو - أ ف ب

حقق العداء الأميركي نواه لايلز أول من أمس أفضل رقم في سباق 100م هو 9.88 ثوانٍ، وأحرز أول لقب محلي في مسيرته، في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في دي موان.

وتقدم لايلز (20 عاماً)، الاختصاصي أكثر في سباق 200م، في الأمتار الـ 25 الأخيرة على روني بيكر (9.90 ث)، الذي كان المرشح الأبرز للفوز في السباق، فيما حل كيندال وليامس ثالثاً بزمن 10.00 ثوانٍ. وسجل لايلز 9.89 ثوانٍ في نصف نهائي السباق معادلاً رقم مايك رودجرز، الذي ظهرت عليه علامات الحرد ولم يشارك في هذا الدور، بعد أن حقق أفضل رقم في التصفيات.

ولم تعط أي تفاصيل أو توضيحات حول حرد رودجرز (33 عاماً)، الذي كان يتجه لإحراز اللقب في غياب بطل العالم 2017 في لندن، ووصيفه على التوالي جاستن غاتلين وكريستيان كولمان، صاحب الرقم القياسي لسباق 60م داخل قاعة.