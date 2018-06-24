الاتحاد الجزائري يدرس إنهاء مهام ماجر

المصدر: الجزائر - د ب أ

يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإعلان قرار إنهاء مهام الجهاز الفني للمنتخب الأول الذي يقوده رابح ماجر. ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة اليوم، اجتماعه الشهري لتدارس العديد من النقاط الهامة، لكن أبرزها يبقى حسم مستقبل المدير الفني لـ«الخضر» ومساعديه، إلى جانب الإعداد للموسم الكروي المقرر انطلاقته أغسطس المقبل.

وأكدت مصادر مسؤولة في الاتحاد الجزائري، أن اجتماع الأحد سيرسم إنهاء مهام رابح ماجر، والتمهيد للتعاقد مع جهاز فني جديد تحسباً لمواجهة غامبيا في سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وعين الاتحاد الجزائري، ماجر مدرباً للمنتخب الأول في أكتوبر الماضي، خلفاً للإسباني لوكاس الكاراز، المقال، بموجب عقد يمتد حتى يوليو من العام المقبل.