تيري وداؤود يرفضان التدريب مع المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تواصل غياب ثنائي المريخ الجديد سيف تيري وحمزة داؤود عن تدريبات الفريق لليوم السادس على التوالي، حيث لم يتدرب الثنائي مع الفريق منذ انضمامهما للفريق في اليوم الأخير للتسجيلات التكميلية الماضية، وتردد أن الثنائي رفض الانضمام للتدريبات بسبب عدم تسلمهما مقدم العقد من قبل مجلس المريخ، خاصةً وأن من تعاقد معهما هم أعضاء لجنة التسيير المريخية التي لم تتسلم زمام الأمور الإدارية بالنادي حتى الآن، وكان المريخ تدرب مساء أمس على ملعبه بامدرمان بمشاركة 24 لاعباً وتحت إشراف التونسي يامن الزلفاني المدير الفني الجديد. من جهة أخرى أشار التونسي الزعفوري المدرب العام لفريق الهلال، إلى أنه أصبح من مشجعي نادي الهلال الكبير على الرغم من حضوره للعمل موظفاً.