السويدي ستارك ينضم إلى «أبوظبي للفورمولا1»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقع المتسابق السويدي إريك ستارك، عقداً للانضمام إلى فريق أبوظبي للزوارق السريعة «الفورمولا1»، وتمثيله في بطولة العالم خلال الموسم الحالي، وسيقود الزورق رقم 3 في صفوف الفريق إلى جانب المتسابقين ثاني القمزي بزورق5 وشون تورنتي بزورق6، وانضم الشاب السويدي صاحب القدرات القوية في منافسات الزوارق السريعة إلى فريق أبوظبي، في خطوة كبيرة تعكس الأهداف الترويجية القوية والإعدادات التي يسعى فريق أبوظبي إلى تثبيتها باسمه في المنافسة، وفي مختلف منافسات الزوارق السريعة، ويعد ستارك أحد الأسماء الموهوبة والقوية والصاعدة بقوة في منافسات الزوارق بأنواعها.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن انضمام إريك هذا الموسم جاء لتحقيق أهداف عدة، أهمها أن يتفرغ قائد زورق أبوظبي 35 في الفورمولا1 راشد القمزي لتحدي الفورمولا2.