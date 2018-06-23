«دولية» للقفز بالمظلات فوق الأهرام

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تنظم سكاي دايف مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوّية أوّل فعالية دولية بعنوان «قفزة الفراعنة - الجزء الأول»، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 26 يونيو الجاري، وتقام هذه الفعالية فوق أهرام الجيزة الكبرى، وتتضمن عروضاً مشوقة وفريدة للقفز بالمظلات فوق آخر أعجوبة لا تزال قائمة من عجائب العالم القديم.

وقد اكتملت قائمة المشاركين بالفعل، حيث استقطبت الفعالية 65 من نخبة ممارسي القفز بالمظلات من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والتشيك وفرنسا وسويسرا والكويت والنمسا وبلجيكا والجزائر والدومينيكيان وتشيلي وكندا وألمانيا والسويد والأرجنتين والسعودية وهولندا ومصر، وسيقفز هؤلاء من طائرة من طراز هيركوليس C130 من ارتفاع هائل يبلغ 15 ألف قدم.