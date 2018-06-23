المصدر: لندن - أ ف ب

انتقل لاعب الوسط الدولي البرازيلي فريد، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي «أكبر ناد في العالم» حسب وصفه مقابل 50 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار) قادماً من شاختار دانييتسك الأوكراني بموجب عقد لخمسة أعوام، ويأتي انتقال ابن الـ 25 عاماً الذي غاب عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام سويسرا (1-1) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2018 في روسيا، بسبب إصابة في الكاحل، إلى «الشياطين الحمر» لتدعيم خط وسط فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو واللعب إلى جانب الفرنسي بول بوغبا والصربي نيمانيا ماتيتش، وقال فريد للموقع الإلكتروني الخاص بيونايتد «إنه أكبر نادٍ في العالم، وأنا مسرور أن أكون جزءاً من هذا الفريق المذهل».