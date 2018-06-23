مربط عجمان يشارك في دولية «منتون» بفرنسا

المصدر: عجمان - وام

يشارك مربط عجمان بمجموعة مميزة من خيوله للمنافسة على ألقاب بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا التي تنطلق غداً وتعد من أبرز بطولات أوروبا، وتأتي مشاركة خيول مربط عجمان للحفاظ على النتائج الطيبة التي سجلتها خلال هذه البطولة في السنوات الماضية وكذلك مواصلة للبداية القوية لخيول المربط في أول مشاركاته الأوروبية خلال هذا الشهر عبر بطولة براغ التي أقيمت في جمهورية التشيك وحققت خلالها ثلاثية ذهبية.وكان نجم مربط عجمان «جلاردو جي» قد توشح بذهبية الأمهار في نسخة بطولة منتون في العام 2016 وخطفت خيول عجمان الأضواء خلال بطولة منتون في العام 2013 والتي تم فيها تكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بلقب أفضل مرب ومالك في البطولة.

وحصدت المهرة «ع ج اسياد» من مربط عجمان فضية المهرات خلال تلك النسخة من البطولة.