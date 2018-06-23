ديوكوفيتش إلى ربع نهائي دورة كوينز

المصدر: لندن - أ ف ب

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ربع النهائي لدورة كوينز الإنجليزية الدولية في كرة المضرب، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف المصنف ثانياً 6-4 و6-1، وحقق ديوكوفيتش المصنف أول في العالم سابقاً و22 حالياً، الفوز على لاعب من المصنفين الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي لأول مرة منذ يناير 2017، واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة و6 دقائق فقط، للتخلص من بطل الدورة عام 2014، ووصيف بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وخرج ديميتروف الخامس عالمياً من موسم مخيب على الملاعب الترابية لا سيما من الدور الثالث في بطولة رولان غاروس الفرنسية.