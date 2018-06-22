فافرينكا يودّع دورة كوينز

المصدر: لندن - أ ف ب

استمرت معاناة السويسري ستانيسلاف فافرينكا، وخرج من الدور الثاني لدورة كوينز الإنجليزية في كرة المضرب، على الملاعب العشبية، بخسارته أمام الأميركي سام كويري 5-7 و7-6 (7-3) و1-6.

وكانت خسارة فافرينكا، الذي تراجع إلى المركز 261 عالمياً، منطقية أمام الأميركي المصنف خامساً في الدورة، لكنها مقلقة للسويسري الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون الإنجليزية.

وكانت أحسن نتيجة لفافرينكا في ثالثة البطولات الكبرى، بلوغ ربع النهائي عامي 2014 و2015، وهو في ذروة تصنيفه، حيث كان يحتل المركز الثالث عالمياً.

واستفاد كويري من بطء حركة السويسري وانخفاض لياقته، فألحق به الهزيمة السابعة.