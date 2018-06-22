مبادرة مجتمعية لكبار السن في كرة الماء

المصدر: دبا - البيان الرياضي

برعاية وإشراف مجلس الشارقة الرياضي، نظم نادي دبا الحصن المبادرة المجتمعية الأولى لكبار السن في لعبة كرة الماء، تحت شعار الرياضة أسلوب حياة، وذلك بمسبح النادي، ضمن الاحتفالات بعام زايد، وقد شارك بالمبادرة أهالي المدينة سواء كانوا من المواطنين والمقيمين بلغ عددهم 100 لاعب من مختلف المؤسسات بالمدينة، وكذلك الجاليات الموجودة، وأجريت المباريات بنظام خروج المغلوب؛ وقد فاز مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمركز الأول، والمركز الثاني نيابة دبا الحصن.

وفي الختام قام خميس خصاو رئيس النادي، وجاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، بتوزيع الجوائز والهدايا على أصحاب المراكز الأولى. وقد صاحب هذه المبادرة عمل سحوبات للجماهير الحاضرة وتوزيع الهدايا التذكارية للمشاركين.