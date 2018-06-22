سوغيتا يقصي تييم من «هاله للتنس»

المصدر: ألمانيا - أ ف ب

أنهى الياباني غير المصنف، يويتشي سوغيتا، مشوار وصيف بطل رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى لكرة المضرب، النمساوي دومينيك تييم، بفوزه عليه في الدور الثاني من دورة هاله الألمانية الدولية.

وتغلب سوغيتا على المصنف ثالثاً في الدورة 6-2 و7-5 في 88 دقيقة، وضرب موعداً في ربع النهائي مع الأميركي دينيس كودلا، الفائز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و6-4.

وأنهى سوغيتا الـ 52 عالمياً، المجموعة الأولى بسهولة، وحصل على ثلاث فرص في الثانية، لكنه أخفق، قبل أن ينجح في الإرسال الساحق السادس، وينهي المباراة في صالحه في الفرصة الرابعة.