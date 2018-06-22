مخيم رياضي للفتيات في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، عن تنظيم «مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات» المخيم الرياضي الصيفي الأول من نوعه الذي يقام للفتيات فقط من عمر 7 إلى 12 عاماً، وتستضيف فعالياته المدرسة السويسرية الدولية للعلوم في منطقة الجداف، وتنطلق الفعاليات 22 يوليو المقبل ويستمر حتى 15 أغسطس 2018، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المخيم بالمجان عبر موقع مجلس دبي الرياضي الإلكتروني الرسمي، وسيتم إغلاق باب المشاركة يوم 5 يوليو المقبل، وستقام فعاليات المخيم طوال أيام الأسبوع من الأحد حتى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. ويشمل المخيم العديد من الألعاب مثل الرجبي وكرة السلة والطائرة وكرة القدم للصالات، والريشة الطائرة والغولف وكرة الطاولة، وسباق الطريق.