فوز سهل لروجيه فيدرر في دورة هاله لكرة المضرب

المصدر: ألمانيا - أ ف ب

لم يجد السويسري روجيه فيدرر، المنتشي باستعادة صدارة التصنيف العالمي من منافسه الإسباني رافايل نادال، أي صعوبة في التغلب على السلوفيني الياز بيديني في الدور الأول من دورة هاله الألمانية في كرة المضرب.

وكان فيدرر استعاد المركز الأول في التصنيف العالمي ببلوغه المباراة النهائية لدورة شتوتغارت الألمانية قبل أن يتوج بلقبها بفوزه الأحد في النهائي على الكندي ميلوش راونيتش السابع 6-4 و7-6 (7-3).

وقال فيدرر «شعرت بأني في حالة جيدة منذ البداية. إنه ملعب أسهل اللعب عليه من ملعب شتوتغارت الأسبوع الماضي». وأضاف «كونه الدور الأول ولأني لم أخض الكثير من المباريات على هذا الملعب، فأنا سعيد جداً». ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع الفرنسي بونوا بوي علماً بأنه سيتنازل عن صدارة التصنيف العالمي في حال عدم تتويجه باللقب هنا.