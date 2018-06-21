«الإمارات لمتلازمة داون» تهنئ الهاملي بعضوية «البارالمبية الدولية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

هنأت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمناسبة فوز الإمارات وفوزه بمقعد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية للدورة الثانية على التوالي، خلال تصويت الجمعية العمومية في أرض المعارض بالعاصمة أبوظبي. وأثنت الدكتورة جعرور على الجهود التي يبذلها الهاملي في سبيل الارتقاء ببرامج ورياضة أصحاب الهمم.

من جانبها قالت نوال الحاج ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن محمد الهاملي يستحق هذا الفوز المؤزر مرة بعد أخرى، ويرجع ذلك إلى سمعة الإمارات الطيبة التي تسبق أي مرشح وجهود الدولة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها في دعم رياضات أصحاب الهمم، ولافتةً إلى أن تبوؤ المناصب الدولية ليس غريباً على «عيال زايد».